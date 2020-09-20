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بتكلفة 20 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يبرم صفقة قياسية في الموسم

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ليفربول تعاقده مع الجناح البرتغالي دييغو غوتا قادما من وولفرهامبتون بعقد طويل الأمد يستمر ليصبح ثالث صفقات بطل إنجلترا خلال الميركاتو الحالي .

وأكد ليفربول أن إدارة النادي ضمت غوتا بعد الاتفاق مع وولفرهامبتون كما قدمت اللاعب داخل ملعب الأنفيلد حيث سيرتدي الرقم 20.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن الصفقة كلفت خزائن ليفربول قرابة 41 مليون جنيه إسترليني ما يعني أن الريدز قد صرف 90 مليون في الميركاتو الحالي بالتعاقد مع اليوناني كوستاس تسيميكاس والإسباني تياغو ألكانتارا .

وكان غوتا صاحب الثلاثة والعشرين عاما قد انضم إلى وولفرهامبتون في 2017 قادما من أتلتيكو مدريد حيث سجل 16 هدفا وصنع 6 أهداف في المواسم الثلاثة الماضية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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