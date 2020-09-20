سقوط مفاجئ لمانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

استهل مانشستر يونايتد موسمه بخيبة كبيرة بعد خسارته على ملعب أولد ترافورد أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثانية من البريمرليغ .

وافتتح أندروس تاونسيند أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، واستطاع الإيفواري ويلفريد زاها إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وقلص الشياطين الحمر الفارق في الدقيقة الثمانين عبر الوافد الجديد الهولندي دوني فان دي بيك لكن ويلفريد زاها عاد مجددا لتسجيل هدفيه الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وبهذه النتيجة رفع كريستال بالاس رصيده إلى ست نقاط فيما أخفق مانشستر يونايتد في افتتاح موسمه بالطريقة المثلى حيث لم يلعب الجولة الأولى بسبب التأجيل.

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