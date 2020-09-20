اخبار الرياضة

سقوط مفاجئ لمانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهل مانشستر يونايتد موسمه بخيبة كبيرة بعد خسارته على ملعب أولد ترافورد أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثانية من البريمرليغ .

وافتتح أندروس تاونسيند أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، واستطاع الإيفواري ويلفريد زاها إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وقلص الشياطين الحمر الفارق في الدقيقة الثمانين عبر الوافد الجديد الهولندي دوني فان دي بيك لكن ويلفريد زاها عاد مجددا لتسجيل هدفيه الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وبهذه النتيجة رفع كريستال بالاس رصيده إلى ست نقاط فيما أخفق مانشستر يونايتد في افتتاح موسمه بالطريقة المثلى حيث لم يلعب الجولة الأولى بسبب التأجيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك