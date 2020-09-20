آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي في البريمرليغ

حقق أرسنال فوزه الثاني على التوالي في البريمرليغ بصعوبة على جاره وست هام بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الإمارات في لندن .

وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت أهداف المباراة بحلول الدقيقة الخامسة والعشرين، وعدل وست هام النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق مايكل أنطونيو، وفي الدقيقة الخامسة والثمانين استطاع إيدي نكيتياه تسجيل هدف الفوز .

ورفع الغانارز رصيده إلى ست نقاط بالتساوي مع إيفرتون وكريستال بالاس محققا أفضل بداية ممكنة في الدوري الممتاز فيما أخفق وست هام في تسجيل انتصاره الأول هذا الموسم .

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