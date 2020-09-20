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آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي في البريمرليغ

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق أرسنال فوزه الثاني على التوالي في البريمرليغ بصعوبة على جاره وست هام بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الإمارات في لندن .

وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت أهداف المباراة بحلول الدقيقة الخامسة والعشرين، وعدل وست هام النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق مايكل أنطونيو، وفي الدقيقة الخامسة والثمانين استطاع إيدي نكيتياه تسجيل هدف الفوز .

ورفع الغانارز رصيده إلى ست نقاط بالتساوي مع إيفرتون وكريستال بالاس محققا أفضل بداية ممكنة في الدوري الممتاز فيما أخفق وست هام في تسجيل انتصاره الأول هذا الموسم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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