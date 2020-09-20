احتفاءً بذكرى التأسيس.. “السويحلي” يُشكّل لجنة لترتيب الاحتفال

اجتمعت اللجنة العليا المكلفة من قبل تسييرية نادي السويحلي بترتيب الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيس النادي.

وستقام احتفالية السويحلي يومي الـ24 والـ25 من الشهر الحالي تحت شعار “69 عاما وحب السويحلي يجمعنا”.

وأقيم الاجتماع الأول برؤساء اللجان الفرعية بغية التنسيق وتوزيع المهام حتى تظهر الاحتفالية بالشكل المطلوب الذي يليق بنادي السويحلي وجمهوره.

وتعمل تسييرية السويحلي في الفترة الماضية على الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها كذلك العمل على الجانب الاستثماري الذي سيوفر مصادر دخل للنادي في المستقبل القريب.

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