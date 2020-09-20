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“بيت المال” يمثل ليبيا في اجتماعات الاتحاد العربي للتايكواندو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك محمد بيت المال ممثلا ليبيا في رياضة التايكواندو باجتماع الاتحاد العربي عبر تطبيق زوم بحضور رئيس الاتحاد الدولي بول ويلير ونائبه ماستر ميشيل.

ونوقش خلال الاجتماع ملف البطولة العربية في فلسطين والتسجيل بالمنظومة الدولية للمدربين وانضمام بعض الدول العربية للاتحاد كذلك تحديد مواعيد الدورات التدريبية عبر الـ”أون لاين” للمدربين والحكام وتمت مناقشة مجموعة من المقترحات حول الدستور العربي لرياضة التايكواندو.

ويشارك بيت المال منذ فترة بشكل منتظم في هذه الاجتماعات لمتابعة كل ما هو جديد في رياضة التايكواندو بغية العمل على تطويرها في المستقبل القريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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