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نابولي يفتتح مشواره في الدوري بثنائية أمام بارما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ نابولي أولى مبارياته بالدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه بارما بهدفين دون مقابل على ملعب إينيو تارديني ضمن الجولة الأولى من السيريا آ.

وسيطر البارتينوبي على مجريات الشوط الأول لكنه لم يوفّق في تسجيل الهدف، وفي الشوط الثاني تقدم الضيوف عبر الهداف التاريخي للفريق درايس ميرتينز في الدقيقة الرابعة والستين مستغلاً خطأً دفاعياً من بارما.

وعزز لورينزو إينسيني تقدم نابولي بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعين بتسديدة قوية، ليحقق نابولي أول ثلاث نقاط في الدوري الإيطالي ليتصدر الترتيب بصورة مؤقتة متساوياً مع فيورنتينا في انتظار نهاية الجولة الأولى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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