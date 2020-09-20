“سون وكين” يقودان توتنهام لتحقيق انتصار عريض

حقق توتنهام أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما عاد بفوز كبير خارج أرضه أمام ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب سينت ماري.

ونجح ثنائي السبيرز الكوري سون هيونج مين والإنجليزي هاري كين في التألق خلال المباراة حيث حققا رقماً تاريخياً في البريمرليغ بعدما سجل المهاجم الكوري رباعية، كما صنع هاري كين أربعة أهداف إضافة لتسجيله الهدف الخامس لتكون المرة الأولى التي يصنع فيها لاعب واحد 4 أهداف للاعب آخر في مباراة واحدة بتاريخ الدوري.

واشترك اللاعبان في تسجيل أهداف في البريمرليغ أكثر من أي ثنائي آخر بـ24 هدفاً من وصول سون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2015، كما أصبح سون أكثر مَن سجّل في شباك ساوثهابتون برصيد 10 أهداف في جميع المسابقات.

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