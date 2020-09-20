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زاباكوستا يخوض “تجربة جديدة” بالدوري الإيطالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن تشيلسي إعارة ظهيره الإيطالي دافيدي زاباكوستا إلى جنوى لموسم واحد ليكمل الموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

وذكر النادي اللندني في بيانه أن زاباكوستا سيكون لاعبا لفريق جنوى خلال الموسم الحالي لمدة موسم ومن ثم سيعود لتشيلسي، دون ذكر القيمة المالية للصفقة، وكان البلوز قد أعار زاباكوستا الموسم الماضي إلى روما إلا أنه لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وانضم الظهير الإيطالي إلى تشيلسي قادما من تورينو في صيف 2017 حيث شارك في 52 مباراة مع البلوز كما لعب 13 مباراة مع منتخب إيطاليا كان آخرها في 2018.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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