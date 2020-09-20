المدينة يحقق في صفقة انتقال اثنين من لاعبيه للأهلي طرابلس

أخبار ليبيا24

أوقفت إدارة نادي المدينة بطرابلس الأحد اللاعبان عبدالحكيم التركي ومحمود عكاشة وأحالتهم للتحقيق بسبب انتقالهم إلى نادي الأهلي طرابلس.

وقالت إدارة النادي، أن التحقيق سيجري وفقا لقانون العقوبات المعمول به من قبل الاتحاد العام الليبي لكرة القدم في بنود مخالفة شروط التعاقد.

وبحسب إعلان الإدارة النادي فقد قرر المدينة رفع الشكوى للاتحاد الليبي وللاتحاد الأفريقي على خلفية توقيع اللاعب محمود عكاشة مع أكثر من نادي من بينها النادي الأفريقي التونسي والنادي الأهلي طرابلس وهو لازال على ذمة النادي وفق العقد المبرم معه.

وأشارت إدارة نادي المدينة، إلى أنها اتخذت ذات الإجراء مع اللاعب عبدالحكيم التركي، حيث قام بالتوقيع مع النادي الأهلي طرابلس في الوقت، الذي يرتبط فيه معاه بعقد سار المفعول.

وأعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس خلال اليومين الماضيين التعاقد مع عدد من اللاعبين من بينهما محمود عكاشة وعبد الحكيم التركي.

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