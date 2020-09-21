بنغازي تشهد اختتام مهرجان “مخلوف” للقوة البدنية

شهدت مدينة بنغازي اختتام مهرجان “مخلوف جيم” الذي شهد مشاركة حوالي 47 رياضيًا من منتسبي النادي في جميع الأوزان.

وأقيم اختتام المهرجان في مقر النادي، بحضور رئيس الاتحاد العام منير الشويهدي، ولفيف من عشاق القوة البدنية.

وتسببت حالة الركود الرياضي، منذ بداية تفشي فيروس كورونا، في دفع القائمين على هذه الرياضة إلى فكرة إقامة مهرجان مخلوف الرياضي لتنقية الأجواء وتنشيط الرياضيين.

ووعد “الشويهدي”، من خلال “218”، محبي رياضة القوة البدنية بعودة المنافسات المحلية بداية من العام المقبل، مشيرًا إلى أن مشاركة المنتخب الوطني في الأحداث العربية والأفريقية ستكون مرتبطة بالوضع العالمي ومدى إمكانية إقامة البطولات بشكل طبيعي فور انحسار الجائحة.

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