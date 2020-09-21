اخبار الرياضة

بنغازي تشهد اختتام مهرجان “مخلوف” للقوة البدنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة بنغازي اختتام مهرجان “مخلوف جيم” الذي شهد مشاركة حوالي 47 رياضيًا من منتسبي النادي في جميع الأوزان.

وأقيم اختتام المهرجان في مقر النادي، بحضور رئيس الاتحاد العام منير الشويهدي، ولفيف من عشاق القوة البدنية.

وتسببت حالة الركود الرياضي، منذ بداية تفشي فيروس كورونا، في دفع القائمين على هذه الرياضة إلى فكرة إقامة مهرجان مخلوف الرياضي لتنقية الأجواء وتنشيط الرياضيين.

ووعد “الشويهدي”، من خلال “218”، محبي رياضة القوة البدنية بعودة المنافسات المحلية بداية من العام المقبل، مشيرًا إلى أن مشاركة المنتخب الوطني في الأحداث العربية والأفريقية ستكون مرتبطة بالوضع العالمي ومدى إمكانية إقامة البطولات بشكل طبيعي فور انحسار الجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك