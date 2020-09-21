استعدادًا للمشوار الأفريقي.. الأهلي بنغازي يتعاقد مع “العبار”

تعاقد فريق نادي” الأهلي بنغازي” مع اللاعب جمعة العبار ،قادمًا من فريق “التحدي” لموسمين؛ لكي يعزز صفوف الفريق المقبل على المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر هذه الصفقة هي الثانية لـ”الأهلي بنغازي” خلال يومين، حيث كانت الصفحة الرسمية للنادي قد أعلنت عن عودة مدافع الفريق أحمد شلبي إلى صفوف النادي بعد تجربة احترافية خاضها في صفوف نادي الاتحاد السكندري.

ويسعى النادي “الأهلي بنغازي” لتشكيل فريق جديد قادر على المنافسة في منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز لكرة القدم خلال موسمه الجديد.

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