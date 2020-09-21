بوداع مؤثر.. خالد مجدي يعلن رحيله عن “النصر”

أعلن مهاجم فريق “النصر” خالد مجدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رحيله عن ناديه بشكل رسمي؛ بعدما كثرت الأحاديث والأقاويل عن هذا الخبر طوال الفترة الماضية.

ولم يحدد “مجدي” وجهته بعد؛ إلا أن بعض المصادر المقربة من اللاعب تشير إلى قرب انتقاله لصفوف نادي “الأهلي طرابلس” لموسمين.

وودع اللاعب جمهور “النصر” من خلال رسالة مؤثرة؛ أكد فيها أنه سيظل وفيًا لناديه في المستقبل وأنه يتمنى له التوفيق في قادم المواعيد.

ويعتبر “مجدي” أحد أبرز مواهب الكرة الليبية التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، حيث ساهم بشكل أساسي في تحقيق “النصر” للقب الدوري الممتاز وكذلك الوصول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية في الموسم الماضي.

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