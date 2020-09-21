“السنوسي” يقود “العربي” في نهائي كأس الكويت

يستعد اللاعب الليبي الدولي “السنوسي الهادي”، مساء اليوم، مع فريقه “العربي”، لمواجهة فريق “الكويت” في نهائي كأس الأمير الكويتي.

ويسعى “السنوسي” للتتويج بلقبه الأول مع “العربي” بعد موسم استثنائي حصد خلاله النجم الليبي إعجاب وتقدير الشارع الرياضي في الكويت.

وكان “العربي” قد تجاوز “اليرموك” في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة “خمسة مقابل أربعة”، بينما تأهل “الكويت” للنهائي على حساب “الكاظمة” بركلات الترجيح بنتيجة “سبعة مقابل ستة”.

وكان رفاق “السنوسي” قد أنهوا الدوري في المركز الرابع، فيما لم يحدد اللاعب وجهته المقبلة، علمًا بأنه تلقى عدة عروض عربية ومن داخل الكويت، حيث ينتهي عقده مع “العربي” بنهاية الموسم.

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