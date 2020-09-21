حمدو الهوني يتوج مع فريقه “الترجي” بالسوبر التونسي

توج اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني بلقب السوبر التونسي مع فريقه الترجي على حساب النادي الصفاقسي بركلات الترجيح.

.وشارك الهوني أساسيا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وذهبت إلى ركلات الترجيح التي حسمها الترجي بنتيجة خمسة لأربعة ليتوج بلقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه

.ويواصل النجم الليبي حصد الألقاب مع فريقه في فترة ذهبية توج خلالها بلقب الدوري التونسي في مناسبتين وبدوري أبطال أفريقيا وبالسوبر التونسي في آخر نسختين

.ويستعد الهوني رفقة الترجي لمواجهة هلال الشابة يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس الحبيب بورقيبة في طريقه إلى التتويج بلقب جديد

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