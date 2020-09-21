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بـ”فوز صعب”.. شوارتزمان يبلغ نهائي روما لأساتذة التنس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حجز الأرجنتيني دييغو شوارتزمان مكانا في نهائي بطولة روما ماسترز للتنس ذات الألف نقطة بفوزه بصعوبة على الكندي دينيش شابوفالوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وحسم شوارتزمان المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، لكنه تراجع أمام قوة إرسال شابوفالوف في المجموعة الثانية ليفقدها بسبعة أشواط مقابل خمسة.

وفي المجموعة الأخيرة عاد اللاعب الأرجنتيني ليبسط سيطرته على أطوار المجموعة رغم المقاومة الكبيرة من منافسه الكندي لتنتهي بعد شوط كسر التعادل بسبعة لستة في مباراة استمرت لثلاث ساعات وربع ليصبح شوارتزمان أول لاعب أرجنتيني يبلغ نهائي روما منذ خسارة جييرمو كوريا اللقب أمام رافائيل نادال قبل خمسة عشر عاما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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