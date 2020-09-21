ميلان يفتتح موسمه بمواجهة بولونيا.. ويُعوّل على “حالة الانتعاش”

يستهل ميلان موسمه بالدوري الإيطالي بمواجهة بولونيا على ملعب السان سيرو حيث يطمح رفقاء النجم زلاتان إبراهيموفيتش لتحقيق النقاط الثلاث في أولى جولات الموسم.

ويسعى الروسونيري بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لمواصلة النتائج الإيجابية منذ النصف الثاني من الموسم الماضي واستغلال حالة الانتعاش التي يمر بها اللاعبون عقب الفوز في تصفيات الدوري الأوروبي قبل أيام أمام شامروك روفرز.

ومن المنتظر أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيلة الأساسية دون غيابات تذكر، وفي الجهة الأخرى سيدخل بولونيا بقيادة المدرب سينيسا ميهايلوفيتش المباراة وكله أمل بتقديم أفضل انطلاقة في موسم السيريا آ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية