ليفربول يحسم قمة البريمرليغ.. ويعود بكامل الزاد

تقرير 218

بدأ المدربان فرانك لامبارد وضيفه يورغن كلوب، قمة الجولة الثانية من البريمرليغ بالأحضان، فيما دخل بطل إنجلترا ليفربول إلى المواجهة بكل قوة، إلا أن الخروج الخاطئ للحارس الإسباني كيبا كاد أن يكلف البلوز هدفا مباغتا في مرماهم.

وتحرك تشيلسي واختار حل الهجمات المرتدة، والوافد الجديد تيمو فيرنر أضاع فرصا بالجملة في الشوط الأول، وإيقاف قطار الريدز ساديو ماني قبل نهاية النصف الأول كلف مدافع البلوز الدنماركي كرسيتنسن البطاقة الحمراء.

وفي الفصل الثاني لم يتأخر كلوب في الزج بالوافد الجديد تياغو ألكانتارا في أول ظهور له بالبريمرليغ، ليفتتح ماني أول أهداف قمة ستامفورد بريدج بعد رأسية متقنة، التمريرات القصيرة وسلاح الضغط العالي كرست السيطرة وصنعت هدفا جديدا للقناص ساديو ماني مستغلا هفوة للحارس كيبا.

وبقيت الشهية مفتوحة للضيوف وعدة فرص ضاعت أمام مرمى البلوز الذين توقفت عجلاتهم عن الدوران حتى الدقيقة 73 حين حصل تيمو فيرنر على ركلة جزاء أخفق جورجينيو في ترجمتها إلى هدف بعد تألق أليسون بيكر.

وعاد حامل اللقب ليفربول بكامل الزاد إلى الديار وتشيلسي عليه تعديل الأوضاع واستعادة الغائبين قبل الدخول في ضغط روزنامة الموسم الطويلة.

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