يوفنتوس يستهل الموسم بثلاثية أمام سامبدوريا

تقرير 218

عاد يوفنتوس لافتتاح مبارياته بالموسم من جديد في أليانز ستاديوم حاملين شعار التباعد الاجتماعي فيما بينهم، أندريا بيرلو غير ثوب اللاعب برداء المدرب والهدف ثلاث نقاط تكون استهلالا لمساره مع السيدة العجوز بمواجهة سامبدوريا ومدربه كلاوديو رانييري.

البرازيلي دانييلو كان أول من جرب حظه بتسديدة بعيدة علت العارضة بسنتيمترات قليلة، لكن السويدي كلوسيفسكي افتتح أول أهداف البيانكونيري هذا الموسم بعد تسديدة استخدم فيها كل مهاراته في وضع الكرة داخل الشباك.

وتوغل البرتغالي كرستيانو رونالدو من الجهة اليسرى في أولى حملاته أمام سامبدوريا وتسديدته القوية أوقفتها العارضة وسط تصفيق مدربه أندريا بيرلو، صاروخ ماديرا وجد ضالته في الانسلال بين دفاعات الضيوف وكاد يعزز النتيجة إلا أن كرته جانبت المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف المدافع ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني للسيدة العجوز بعد هفوة بين دفاع سامبدوريا بعد كرة ركنية في الدقيقة الثامنة والسبعين، وإصرار كرستيانو رونالدو تواصل في سعيه لتسجيل هدف في المباراة الأولى وهو ما كان قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة لتفتح السيدة العجوز باب الموسم بأفضل طريقة مع مدربها بيرلو وتؤكد أن لا شيء تغير من المواسم الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية