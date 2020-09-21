الهلال يعود للمشهد الرياضي بتمثيل ليبيا في البطولة العربية

تقرير 218

يعود الهلال، النادي الأكثر نشاطا في الفترة الماضية قبل تفشي فيروس كورونا وتوقف الحركة الرياضية، يعود للمشهد الرياضي مجددا من بوابة تمثيل البلاد في منافسات البطولة العربية الموسم القادم رفقة شقيقه نادي المدينة.

ويمتلك الهلال الذي يقوده ناصر الحضيري تشكيلة شابة مع مزيج من الخبرة يتقدمه فيصل البدري الذي يعد أبرز لاعبي الفريق يسعى جاهدا لأن تكون مشاركته في هذه المنافسات إيجابية.

وستكون الصعوبات في هذه المشاركة كبيرة في ظل توقف نشاط كرة القدم وابتعاد اللاعبين عن رتم المباريات الرسمية منذ فترة طويلة جدا وصلت لحوالي عام ونصف، إلا أن إدارة الهلال ستسعى جاهدة لاستثمار هذه المشاركة لتجهيز فريق جديد قادر على المنافسة المحلية مستقبلا.

وستُشارك 6 أندية ليبية خارجيا، النصر والأهلي بنغازي في دوري أبطال أفريقيا والاتحاد والأهلي طرابلس في منافسات الكونفدرالية والهلال والمدينة في منافسات البطولة العربية للأندية والشارع الرياضي يترقب ظهورا مُشرّفاً في هذه الاستحقاقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية