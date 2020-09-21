سوسيداد يجبر الميرينغي على التعادل.. وبيتيس يحقق انتصاره الثاني

تقرير| 218

أجبر ريال سوسيداد ضيفه ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية على التعادل بدون أهداف في الجولة الثانية من الدوري والتي استضافها ملعب أنويتا.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الحقيقية للميرينغي أبرزها من قائد الفريق سيرجيو راموس والمهاجم كريم بنزيما إلا أن أغلب اللاعبين لم يستثمروها كما لاح لأصحاب الأرض عدد من الفرص عبر السويدي ألكسندر إسحاق لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ليرفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع، فيما حقق ريال مدريد أول نقطة له هذا الموسم بعد تأجيل مباراته الأولى.

وفي مباراة أخرى حقق ريال بيتيس فوزه الثاني على التوالي وهذه المرة على حساب ضيفه بلد الوليد على ملعب بينتو فيامارين ضمن الأسبوع الثاني من الليغا.

وافتتح الفريق الأندلسي التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر نجمه الفرنسي نبيل فقير من علامة الجزاء، وعزز البرتغالي ويليام كارفاليو النتيجة لبيتيس في الدقيقة الثامنة عشرة.

ليواصل ريال بيتيس تحقيق الانتصارات بقيادة مدربه التشيلي مانويل بيلغريني للمباراة الثانية على التوالي رافعا رصيده إلى ست نقاط في المرتبة الثانية متأخرا بفارق الأهداف عن غرناطة.

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