خالد مجدي ينضم للأهلي طرابلس

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع اللاعب الدولي خالد مجدي قادما من نادي النصر في صفقة انتقال حر.

من جهتها، لم تعلن الإدارة عن تفاصيل الصفقة ومدة العقد، لكن مقربين من النادي نشروا صورا خاصة من التوقيع تظهر خالد مجدي وهو يرتدي غلالة الأهلي طرابلس.

وكان اللاعب قد نشر مساء أمس على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا ودّع من خلاله جماهير نادي النصر كما شكرهم على دعمهم المتواصل واللا محدود له الفترة الماضية. وأكد أنه سيظل ابن النادي وسيكون حاضرا لدعم ناديه الأم في أي وقت.

ويعتبر خالد مجدي من أبرز اللاعبين المحليين في الوقت الحالي، وبالتالي يلتحق بزميله السابق عبد الله يلعم الذي انضم للأهلي طرابلس في عقد يمتد لموسمين.

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