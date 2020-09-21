اخبار الرياضة

خالد مجدي ينضم للأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع اللاعب الدولي خالد مجدي قادما من نادي النصر في صفقة انتقال حر.

من جهتها، لم تعلن الإدارة عن تفاصيل الصفقة ومدة العقد، لكن مقربين من النادي نشروا صورا خاصة من التوقيع تظهر خالد مجدي وهو يرتدي غلالة الأهلي طرابلس.

وكان اللاعب قد نشر مساء أمس على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا ودّع من خلاله جماهير نادي النصر كما شكرهم على دعمهم المتواصل واللا محدود له الفترة الماضية. وأكد أنه سيظل ابن النادي وسيكون حاضرا لدعم ناديه الأم في أي وقت.

ويعتبر خالد مجدي من أبرز اللاعبين المحليين في الوقت الحالي، وبالتالي يلتحق بزميله السابق عبد الله يلعم الذي انضم للأهلي طرابلس في عقد يمتد لموسمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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