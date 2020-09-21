بوعون يكشف لـ218 “أولويات” الأهلي طرابلس في المرحلة الحالية

قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس ساسي بوعون إن العمل جارٍ على قدم وساق للاهتمام بالبنية التحتية في النادي واستثمار فترة التوقف الحالية الإجبارية للنهوض بالنادي.

وأوضح بوعون في تصريحاته لـ 218 أن عملهم كإدارة للنادي يرتكز في الفترة الحالية على تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم حيث قام الفريق بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين الجدد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي أن المدرب الوطني رضا عطية يعد الأقرب لاستلام الحقيبة الفنية للنادي في الفترة القادمة إن جرى الاتفاق بين الطرفين.

وحول الطعن المقدم من قبل نادي المدينة بخصوص قانونية تعاقد الأهلي طرابلس مع الثنائي عكاشة والتركي قال بوعون إن الإدارة لم تتعاقد مع أي لاعب إلا بعد تأكيدها على ثبوتية أوراقه من الناحية القانونية.

وعن اللاعبين المعارين في الخارج ذكر ساسي بوعون أن لاعب الملعب التونسي علي معتوق سيعود لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم الأيام القادمة إضافة لعودة زكريا الهريش من فترة الإعارة.

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