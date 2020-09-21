218 تقترب من تحضيرات الأهلي للبطولة العربية

قال فوزي جعودة نائب رئيس نادي الهلال إنهم في انتظار الترشيح الرسمي للفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية في موسمها القادم.

وأضاف جعودة في تصريحاته لـ218 أن الهلال يتطلع لتقديم مردود جيد في منافسات البطولة العربية كما أن إدارة النادي في تفاوض مستمر مع الجهاز الفني لتمديد العقد.

وحول دخول النادي في سوق الانتقالات، أوضح جعودة أن فترة الاستعداد التي سبقت تفشي فيروس كورونا جعلت النادي يقف جيدا على نواقصه التي يحتاجها في المشاركة العربية وكانت فرصة أيضا لاكتشاف أسماء جديدة قادرة على تمثيل النادي بشكل إيجابي مستقبلا.

وأكد نائب رئيس نادي الهلال أن إدارة النادي تتطلع لعودة الدوري الممتاز وتنتظر التزام اتحاد الكرة الذي حدد الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم موعدا لانطلاق النسخة الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية