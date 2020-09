أخبار ليبيا24 أعلن اللاعب الليبي مؤيد اللافي رسميا الإثنين فسخ التعاقد مع فريقه اتحاد العاصمة الجزائري. وقال اللافي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :”شكرا لجماهير اتحاد العاصمة على وقوفكم إلى جانبي في كل الأوقات لن أنسى هتافاتكم لي”. وتابع اللاعب الليبي :”دائما كنتم الجمهور رقم 1، لكم كل الحب والاحترام والتقدير، هكذا هي كرة القدم […]

