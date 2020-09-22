“اللافي” ينهي تجربته مع “اتحاد العاصمة” الجزائري

ودّع النجم الليبي مؤيد اللافي، فريقه السابق “اتحاد العاصمة”؛ بعد انتهاء تجربته معه بالتراضي بين الطرفين، وذلك عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقل “اللافي”، خلال الأيام الماضية، إلى تركيا ومنها إلى الجزائر لحسم مستقبله مع الفريق؛ حيث خلصت المفاوضات إلى إنهاء التجربة بالتراضي.

وسيخوض “اللافي” خلال الموسم الجديد، تجربة احترافية جديدة لم يفصح عنها؛ حيث يحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية العربية نظرًا لما أصبح يمتلكه من تجربة في عالم الاحتراف.

وانتقل “اللافي” إلى “اتحاد العاصمة” الجزائري في يناير من العام 2019، عبر صفقة انتقال حر، وحقق مع الفريق لقب الدوري الجزائري وقدم مستويات عالية.

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