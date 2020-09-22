بمشاركة “طقطق” وغياب “الترهوني” .. “المصري” يخسر أمام “سموحة”

خسر فريق “المصري” البورسعيدي، الذي يحترف في صفوفه اللاعب الليبي مفتاح طقطق، مباراته أمام فريق “سموحة” بهدفين دون ردّ، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري المصري.

ولم يشارك “طقطق” أساسيًا وإنما دخل كبديل في الدقيقة “60” من عمر اللقاء ولم يظهر كثيرًا عكس المباراة السابقة.

وبذلك، تجمّد رصيد “المصري” عند النقطة “29” ليبقى في المركز رقم “13” في انتظار خوض مباراتين مؤجلتين بعد الإصابات التي تعرض لها في المدة الماضية بسبب فيروس كورونا.

ولم يشارك النجم الليبي محمد الترهوني مع فريقه “سموحة”، في هذا اللقاء، بينما رفع فريقه رصيده للنقطة “39” ليحتل المركز الخامس.

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