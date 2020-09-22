“إبراهيموفيتش” يرسم “بداية مثالية” لـ”ميلان” في الدوري الإيطالي

تقرير 218

أصبح فريق “ميلان” يعرف طريق الانتصارات، من خلال الاستفادة بخدمات اللاعب ” زلاتان إبراهيموفيتش “، وتمكن الفريق من نسيان مرحلة “إهدار النقاط” التي عانى منها في السابق.

وبدأت مهمة التأهل لدوري الأبطال الحلم الذي يراود المشجعين، بانتزاع ثلاث نقاط ثمينة على حساب “بولونيا” في ختام الجولة الأولى بملعب “السان سيرو”.

وأتى الهدف الأول بعد خمس وثلاثون دقيقة انتظرها مشجعو “ميلان”، بواسطة “إبراهيموفيتش” برأسية استعمل فيها النجم السويدي خبرته ليضعها في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني، تحصل “ميلان” على ركلة جزاء تقدم لها السلطان وسجل بواسطتها الهدف الثاني الذي جعل الفريق في وضعية مريحة.

وواصل اللاعب عروضه القوية واقترب في أكثر من مناسبة من تسجيل الهدف الثالث إلا أن التوفيق خانه في جميع الفرص الضائعة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، انتفض “بولونيا” واقترب من تقليص الفارق في مناسبات عدة؛ إلا أن المباراة انتهت في نهاية المطاف بفوز “ميلان” بثنائية نظيفة؛ جعلته يبدأ الموسم بصورة إيجابية في انتظار بقية الجولات.

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