“موراتا” يصل “تورينو” ويلتحق بصفوف “السيدة العجوز”

وصل فريق “يوفنتوس” إلى إبرام اتفاق رسمي يقضي بانتقال المهاجم الإسباني، “الفارو موراتا”، إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادمًا من “أتلتيكو مدريد”.

وقد وصل اللاعب، مساء أمس الاثنين، إلى مدينة “تورينو” وأجرى اليوم الثلاثاء، الفحوصات الطبية لينضم رسميًا إلى صفوف فريقه السابق.

وتداول نشطاء فيديو لـ”موراتا” في المطار أثناء وصوله إلى “تورينو” منتصف الليل للتوقيع على عقود انضمامه لـ”السيدة العجوز” على سبيل الإعارة.

ويكلف انتقال “موراتا” خزائن “البيانكونيري” 10 ملايين يورو، مع إمكانية الشراء بشكل نهائي مقابل 45 مليون يورو، فيما تنصّ الصفقة على إمكانية الإعارة موسمًا آخر مقابل نفس المبلغ.

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