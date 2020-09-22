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“السنوسي” يشارك في تتويج “العربي” بكأس الكويت

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج اللاعب الدولي الليبي السنوسي الهادي بلقب كأس سمو الأمير الكويتي مع فريقه “العربي”، على حساب نادي “الكويت”، في المباراة التي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وبادر “الكويت” بالتسجيل في الدقيقة “26” عن طريق عبدالله البريكي، ثم استطاع “العربي” تعديل النتيجة في الدقيقة “83” عن طريق بيرنارد دومبيا.

وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية دون أي تغيير في النتيجة، إلى أن نجح لاعب “العربي” علي خلف في إحراز هدف الفوز في الدقيقة “120” ليتوج “العربي” باللقب للمرة “16” في تاريخه بعد هيمنة فريق “الكويت” عليه في آخر أربعة مواسم.

يذكر أن السنوسي الهادي، قد شارك أساسيًا في مباراة النهائي وبالتالي فقد توّج بلقبه الأول مع “العربي” في أول موسم له في الكويت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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