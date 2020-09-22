فيدال يعزز خطوط إنتر رسميا بعد التعاقد

تعاقد نادي “إنتر ميلان” الإيطالي رسميا مع نجم خط وسط “برشلونة” التشيلي “أرتورو فيدال” دون الكشف عن تفاصيل العقد حتى بعد مع ذكر النادي الكتلوني في وقت سابق أن رحيل “فيدال” سيكلف خزائن وصيف النسخة الماضية من الدوري الإيطالي مليون يورو فقط كحوافز مشروطة.

وسيعول كثيرا مدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي على فيدال في خط وسط الفريق إلى جوار العديد من اللاعبين الذين من شأنهم التتويج بلقب النسخة الحالية من الـ”كالشيو” كالبلجيكي “روميلو لوكاكو” والأرجنتيني “لاوتارو مارتينز” بالإضافة للوافدين الصربي “أليكساندر كولاروف” والمغربي “أشرف حكيمي”.

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