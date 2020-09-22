تأجيل عودة الجماهير لمدرجات ملاعب إنجلترا

بعد أن تفاؤل عشاق الدوري الإنجليزي كثيرا المدة الماضية بقرار عودة الجماهير وبشكل محدود لمدرجات ملاعب إنجلترا خرج وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني “مايكل جوف” بإعلانه تأجيل عودة الجماهير للملاعب عن الموعد المقرر في وقت سابق.

حيث منعت الظروف الحالية المتمثلة في انتشار وباء كورونا عودة الجماهير حتى مع الخخط المعدة مسبقا لمنع الازدحام والتواجد بكثافة داخل المدرجات أو الممرات المؤدية إليها.

مجلس الوزراء البريطاني وبحسب تصريحات “جوف” لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” سيقوم بتفعيل قرار العودة للجماهير عندما تكون الظروف مناسبة لذلك بحسب ما قاله “جوف” مضيفا بأنهم يبحثون في الوقت الحالي عن كيفية إيقاف كل شيء وتأجيل عودة الجماهير قدر المستطاع.

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