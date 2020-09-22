“إهمال الكمامة” يُوقِع عقوبات الاتحاد الإيطالي على إداريي الأندية

بدأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فرض العقوبات على كل اللاعبين والإداريين والفنيين وتغريم كل من يخالف تعليمات السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الايطالي صباح اليوم جملة من العقوبات بسبب عدم ارتداء الكمامات أثناء التواجد في غرفة الحكام إذ تمت معاقبة مدير ميلان اندريا روميلو والمدير الرياضي باولو مالديني بـ9 آلاف يورو لكل منهما.

وتم تغريم إداري بارما السابق فاجونو بـ9 آلاف يورو إضافة إلى معاقبة إداري لاتسيو مانزيني بـ9 آلاف يورو أيضا. ويتعمد الاتحاد الإيطالي تنفيذ العقوبات وذلك للالتزام أكثر بإجراءات السلامة للوقاية من الوباء.

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