مان سيتي يعبر وولفرهامبتون في المولينو

حقق مانشستر سيتي انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي بعد عودته بثلاث نقاط ثمينة على حساب وولفرهامبتون لحساب الجولة الثانية بملعب المولينيو.

وافتتح كيفين دي بروين أهداف مان سيتي في الدقيقة العشرين من علامة الجزاء ليضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وقلص لاعب وولفرهامبتون راؤول خيمينيز الفارق في الدقيقة الثامنة والسبعين إلا أن البرازيلي جابريل خيسوس أضاف هدف الفوز الثالث في الوقت بدل الضائع من اللقاء ليحصد السيتي أول ثلاث نقاط له ويتعرض وولفرهامبتون للخسارة الأولى في الدوري.

وتحصل مانشستر سيتي الموسم الماضي على وصافة الدوري الإنكليزي خلف ليفربول البطل ويطمح جاهدا في التتويج بلقب هذه النسخة.

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