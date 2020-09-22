اخبار الرياضة

مان سيتي يعبر وولفرهامبتون في المولينو

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق مانشستر سيتي انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي بعد عودته بثلاث نقاط ثمينة على حساب وولفرهامبتون لحساب الجولة الثانية بملعب المولينيو.

وافتتح كيفين دي بروين أهداف مان سيتي في الدقيقة العشرين من علامة الجزاء ليضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وقلص لاعب وولفرهامبتون راؤول خيمينيز الفارق في الدقيقة الثامنة والسبعين إلا أن البرازيلي جابريل خيسوس أضاف هدف الفوز الثالث في الوقت بدل الضائع من اللقاء ليحصد السيتي أول ثلاث نقاط له ويتعرض وولفرهامبتون للخسارة الأولى في الدوري.

وتحصل مانشستر سيتي الموسم الماضي على وصافة الدوري الإنكليزي خلف ليفربول البطل ويطمح جاهدا في التتويج بلقب هذه النسخة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك