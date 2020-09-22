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راكيتيتش يعتزل اللعب دولياً

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر نجم إشبيلية الحالي ولاعب برشلونة السابق إيفان راكيتيتش اعتزال اللعب دولياً مع منتخب بلاده.

حيث أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أن لاعب الوسط راكتيتش قد قرر اعتزال اللعب دولياً في عمر 32 عاما، وكان اللاعب قد أبلغ المنتخب عبر الموقع الرسمي للاتحاد مؤكدا أنه أصعب قرار اتخذه في مسيرته الاحترافية لكنه شعر أنه الوقت المناسب للاعتزال.

وأضاف أن بلاده تملك منتخباً رائعاً أمامه مستقبل مشرق، وتمنى التوفيق لأصدقائه وزملائه في التحديات المقبلة، وكان راكيتيتش قد خاض 106 مباريات مع المنتخب الكرواتي سجل خلالها 15 هدفا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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