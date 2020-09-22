عرض سعودي لصهيب بن سليمان

تلقى لاعب الاتحاد السابق صهيب بن سليمان عرضا رسميا من نادي الساحل الرياضي السعودي والذي ينشط في دوري الدرجة الأولى.

وأكد وكيل أعمال اللاعب معاذ الشائبي لـ”218″، أن النادي السعودي مهتم بضم صهيب بن سليمان في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع نادي الاتحاد لمدة موسم واحد ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن العرض لا يزال تحت الدراسة إذ قدم نادي الساحل عرضا بقيمة ثمانين ألف دولار لموسم واحد ولا تزال القيمة المالية تحت الدراسة، وأكد الشائبي في تصريحاته أن اللاعب قد تلقى عدة عروض من أندية عربية ومنها أندية تونسية، تنشط في الدوري الممتاز لكنه لم يحدد وجهته بعد.

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