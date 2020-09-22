اللافي في طريقه للترجي

علمت “218” أن اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي بات محط اهتمام إدارة الترجي الرياضي التونسي ومن المتوقع أن ينضم لصفوف بطل تونس في هذا الميركاتو.

وكان اللافي قد فسخ الأيام الماضية عقده بالتراضي مع فريقه اتحاد العاصمة ووجه مساء أمس رسالة لجماهير الفريق الجزائري عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكرهم من خلالها على دعمهم المتواصل له طيلة فترة احترافه في الجزائر.

وأكدت مصادر مقربة من إدارة الترجي أن مؤيد قد دخل فعلياً ضمن خطة الإدارة لتدعيم الفريق للموسم الجديد وفي حال توقيع اللافي مع فريق باب سويقة فسينضم إلى زميله في المنتخب الوطني حمدو الهوني والذي يعد أحد أبرز نجوم الترجي.

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