فرعي بنغازي للسباحة يستعد لإقامة بطولة بالمياه المفتوحة 

أخبار ليبيا24

يستعد الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص لإقامة بطولة تنشيطية للعبة يوم الخميس المقبل في مصيف النخيل في بنغازي.

وقال الأمين العام للاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي خالد الورشفاني إن البطولة ستقام في المياه المفتوحة بقرية النخيل في الفترة الصباحية الساعة 9 من يوم الخميس المقبل.

وأضاف الورشفاني في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تمت دعوة مندوبي الأندية التي تريد المشاركة وذلك بإرسال كشف بأسماء السباحين مع الرقم الوطني لفئة البراعم والأشبال و الأواسط.

ويعتبر الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي أحد أبرز الاتحادات الفرعية ونجح خلال العام الحالي في تنظيم عدد كبير من الأنشطة والمسابقات كان آخرها تحدي القوة لعبور 50 كلم من بنغازي إلى قمينس.

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