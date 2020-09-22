الوكواك ينسحب وبوزيد يدخل سباق الانتخابات بنادي النصر

انسحب رئيس اللجنة التسييرية الحالية بنادي النصر عزالدين الوكواك من سباق انتخابات رئاسة النادي المزمع إجراؤها خلال الفترة القليلة القادمة.

وفي السياق ذاته قام رئيس اللجنة التسييرية السابقة أسامة بوزيد بالتقدم لسباق الانتخابات بقائمة ضمّت الرئيس السابق للنصر يوسف جميل وناجي العريبي في منصب النائب وعضوية كل من ناجي بوشناف وأحمد قادربوه ومحمد رجب ونوري الزليتني وشكري قرقوم وطارق الشريف.

ويشهد سباق رئاسة الجمعية العمومية في نادي النصر سباقا كبيرا حيث تقدمت ثلاث قوائم لهذا المنصب لتنظيم البيت الداخلي للنادي خلال المستقبل القريب.

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