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الوكواك ينسحب وبوزيد يدخل سباق الانتخابات بنادي النصر

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انسحب رئيس اللجنة التسييرية الحالية بنادي النصر عزالدين الوكواك من سباق انتخابات رئاسة النادي المزمع إجراؤها خلال الفترة القليلة القادمة.

وفي السياق ذاته قام رئيس اللجنة التسييرية السابقة أسامة بوزيد بالتقدم لسباق الانتخابات بقائمة ضمّت الرئيس السابق للنصر يوسف جميل وناجي العريبي في منصب النائب وعضوية كل من ناجي بوشناف وأحمد قادربوه ومحمد رجب ونوري الزليتني وشكري قرقوم وطارق الشريف.

ويشهد سباق رئاسة الجمعية العمومية في نادي النصر سباقا كبيرا حيث تقدمت ثلاث قوائم لهذا المنصب لتنظيم البيت الداخلي للنادي خلال المستقبل القريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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