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المنتخب يواجه جزر القمر وديا في أكتوبر

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم كمال الترهوني أن المنتخب سيجري مباراة ودية مع نظيره جزر القمر في الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الترهوني أن المباراة الودية ستكون على ملعب المنزه في العاصمة التونسية بناء على رغبة الطاقم الفني، مشيرا إلى أن المنتخب سيتجه إلى تونس بداية الأسبوع المقبل عقب أسبوعين من الحجر في مدينة زوارة لم يجر خلالها فرسان المتوسط أي تدريبات جماعية، واكتفوا بالتدريبات الفردية بعد تأكد إصابة مهند أبوعجيلة والتاورغي بالفيروس في المسحة الثانية رغم أن اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض.

وسيجري جميع أعضاء المنتخب المسحة الأخيرة يوم الأحد المقبل قبل التوجه إلى تونس لبدء التحضيرات الفعلية لتصفيات الكان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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