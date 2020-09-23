المنتخب يواجه جزر القمر وديا في أكتوبر

أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم كمال الترهوني أن المنتخب سيجري مباراة ودية مع نظيره جزر القمر في الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الترهوني أن المباراة الودية ستكون على ملعب المنزه في العاصمة التونسية بناء على رغبة الطاقم الفني، مشيرا إلى أن المنتخب سيتجه إلى تونس بداية الأسبوع المقبل عقب أسبوعين من الحجر في مدينة زوارة لم يجر خلالها فرسان المتوسط أي تدريبات جماعية، واكتفوا بالتدريبات الفردية بعد تأكد إصابة مهند أبوعجيلة والتاورغي بالفيروس في المسحة الثانية رغم أن اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض.

وسيجري جميع أعضاء المنتخب المسحة الأخيرة يوم الأحد المقبل قبل التوجه إلى تونس لبدء التحضيرات الفعلية لتصفيات الكان.

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