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الأهلي طرابلس يتعاقد مع اللافي ورزق

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل إدارة نادي الأهلي طرابلس إبرام عدد من الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل خوض منافسات الكونفدرالية الأفريقية وانطلاق الموسم الجديد.

وأعلنت الإدارة مساء أمس تعاقدها مع الثنائي ربيع اللافي ومنصور رزق، إذ وقع اللافي عقدا يمتد لموسمين مع الأهلي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع نادي النصر.

ويعتبر اللافي أحد أبناء النادي الأهلي وقد لعب معه لسنوات طويلة قبل أن يخوض تجربة احترافية في النادي الأفريقي ليعود بعدها إلى الأهلي والذي انتقل منه إلى الأخضر ومن ثم إلى النصر، ومن جهة أخرى تعاقدت الإدارة مع منصور رزق أيضا لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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