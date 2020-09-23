أهلي طرابلس يتعاقد مع اللافي ورزق لتدعيم فريق كرة القدم

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس، أمس الثلاثاء، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم باللاعبين ربيع اللافي ومنصور رزق، في صفقتي انتقال حر.

وأوضحت إدارة النادي تعاقدها مع اللاعب ربيع اللافي لمدة موسمين، فيما وقعت مع منصور رزق عقدا يمتد لثلاثة مواسم، بحسب ما نشر النادي على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وبهذه التعاقدات المميزة، تواصل إدارة الأهلي طرابلس برئاسة ساسي بوعون تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلاعبين بارزين من أجل تقديم الإضافة للفريق في استحقاقاته المحلية والقارية المقبلة.

وكانت إدارة الأهلي طرابلس قد أعلنت خلال اليومين الماضيين، تعاقدها مع عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم عبد الله بلعم ، وعبد الحكيم التركي، ومحمود عكاشة وعبد الرحمن بوسنينة، وخالد مجدي.

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