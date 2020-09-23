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آرتورو فيدال يعود إلى إيطاليا من بوابة إنتر ميلانو

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع إنتر ميلانو مع لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال قادما من برشلونة لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي ليعزز صفوف النيراتزوري في الموسم الجديد .

وعقب اجتيازه الفحص الطبي وتوقيعه للعقد بصورة رسمية خاض اللاعب التشيلي أولى حصصه التدريبية مع الفريق بقيادة المدرب أنطونيو كونتي ولاعبي النيراتزوري ليصبح فيدال سادس لاعب تشيلي مدافعا عن ألوان إنتر.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق الإيطالي مليون يورو فقط بعد اتفاق فيدال مع إدارة برشلونة بخروج اللاعب عقب وصول المدرب الجديد رونالد كومان .

وكان فيدال قد خاض تجربة في الملاعب الإيطالية بين عامي ألفين وأحد عشر وألفين وخمسة عشر مع يوفنتوس قبل الانتقال إلى بايرن ميونيخ وبرشلونة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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