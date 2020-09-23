رسميا … يوفنتوس يتعاقد مع موراتا

تعاقد يوفنتوس بشكل رسمي مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل.

وبحسب بيان السيدة العجوز فإن موراتا قد وقع مساء الثلاثاء عقدا حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 10 ملايين يورو مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون يورو تدفع على 3 سنوات.

واجتاز موراتا الفحص الطبي الروتيني بنجاح لينضم للبيانكونيري ويعزز صفوف المدرب أندريا بيرلو.

ولعب موراتا مع يوفنتوس لمدة موسمين قادما من ريال مدريد في الفترة من 2014 إلى 2016 قبل العودة إلى الريال ومن ثم تشيلسي ليعود إلى إسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد .

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