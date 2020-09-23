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رسميا … يوفنتوس يتعاقد مع موراتا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد يوفنتوس بشكل رسمي مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل.

وبحسب بيان السيدة العجوز فإن موراتا قد وقع مساء الثلاثاء عقدا حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 10 ملايين يورو مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون يورو تدفع على 3 سنوات.

واجتاز موراتا الفحص الطبي الروتيني بنجاح لينضم للبيانكونيري ويعزز صفوف المدرب أندريا بيرلو.

ولعب موراتا مع يوفنتوس لمدة موسمين قادما من ريال مدريد في الفترة من 2014 إلى 2016 قبل العودة إلى الريال ومن ثم تشيلسي ليعود إلى إسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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