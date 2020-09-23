خالد مجدي يتعرض للإصابة ويغادر معسكر المنتخب

علمت 218 أن لاعب الأهلي طرابلس خالد قد غادر معسكر المنتخب الوطني في مدينة زوارة عقب تعرضه للإصابة.

ورغم أن الإطار الفني لم يبدأ بعد بالتدريبات الجماعية إلا أنه كلف كل رياضي بمجموعة من التدريبات الفردية والتي سببت تمزقا للوافد الجديد للأهلي طرابلس خالد مجدي، ما دفعه لمغادرة مقر إقامة فرسان المتوسط للبدء في العلاج وأخذ الراحة اللازمة للتعافي من الإصابة.

ومن المتوقع أن يلتحق مجدي بالبعثة في تونس الفترة المقبلة وذلك للتحضير لتصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون إذ يعتبر خالد مجدي من أبرز اللاعبين الشباب في المنتخب خاصة أن المدرب السابق للفرسان فوزي البنزرتي قد عول عليه كثيرا

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