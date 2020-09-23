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لامبارد يؤكد إنضمام الحارس ميندي للبلوز

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى الحارس السنغالي إدوارد ميندي الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيعه عقدا للانضمام إلى تشيلسي قادما من رين الفرنسي .

وبحسب المدرب فرانك لامبارد فإن ميندي قد وصل الثلاثاء إلى العاصمة لندن للانضمام إلى البلوز في صفقة لم يكشف عن قيمتها النادي اللندني ليكون في منافسة مع الحارس الإسباني كيبا إريزابالاغا الذي يسعى للمحافظة على مكانه بعد الأخطاء التي ارتكبها في الفترات الأخيرة .

وذكرت صحيفة ميرور بأن إدارة تشيلسي اتفقت مع إدارة رين لضم الحارس السنغالي صاحب الــ 28 عاما مقابل 18 مليون جنيه إسترليني ليصبح ميندي سابع لاعب ينضم إلى البلوز خلال الميركاتو الجاري بعد كل من المغربي حكيم زياش والألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافريتز إضافة إلى الإنجليزي بين تشيلويل والفرنسي ملانج سار والبرازيلي تياغو سليفا إضافة إلى كزافييه مبيوامبا .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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