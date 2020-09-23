“دياوارا” يكلف روما الخسارة أمام هيلاس فيرونا

اعتبر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فريق روما خاسرا لمباراته أمام هيلاس فيرونا بثلاثية دون مقابل في أولى جولات الدوري الإيطالي كعقوبة إدارية .

وأوضح الاتحاد الإيطالي في بيانه الرسمي أن روما قد أشرك لاعبه أمادو دياوارا في مواجهة الجولة الأولى أمام هيلاس فيرونا بشكل غير قانوني حيث لا يزال دياوارا مسجلا في قائمة اللاعبين تحت 22 عاما في الفريق رغم إتمامه عامه الـ23 في يوليو الماضي وكان على فريق العاصمة الإيطالية إدراجه في قائمة الفريق الأول .

وكانت نتيجة المباراة الفعلية قد انتهت بالتعادل بدون أهداف إلا أن العقوبة القانونية التي فرضها الاتحاد تعني فوز هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة ليتصدر فرق الدوري إلى جانب يوفنتوس وجنوا وميلان وفيورنتينا .

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