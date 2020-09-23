الإدارة تكرم جمام بحضور قدامى المحلة وأبوسليم

قامت إدارة نادي أبوسليم الرياضي بتكريم أحد أبرز الشخصيات الرياضية بالنادي ومنطقة أبوسليم وهو الحاج “سعيد جمام” الذي يعتبر من ضمن المؤسسين لهذا النادي المثابر.

وبهذه المناسبة أقيمت مباراة استعراضية في كرة القدم بين قدامى ناديي المحلة وأبوسليم، وعقب انتهاء المباراة قام رئيس وأعضاء النادي بتكريم هذه الشخصية المخضرمة وذلك من خلال حضور نجله مصطفى جمام نظرا لعدم تمكنه من الحضور بسبب حالته الصحية الصعبة، ودائما مايهتم نادي أبوسليم بالجانب الاجتماعي ويركز اهتمامه على أبناء وشباب المنطقة ولا ينسى شكر وتقدير كل من ساهم في الاهتمام بهذا النادي على مدار السنوات.

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