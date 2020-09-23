مانشستر يونايتد يحجز مكانه في ثمن نهائي الكاراباو

حجز مانشستر يونايتد مقعدا في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة “كاراباو” بفوزه خارج أرضه على لوتون تاون أحد فرق الدرجة الثانية بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن دور 32.

وتقدم الشياطين الحمر في النتيجة منذ الدقيقة 45 عبر الإسباني المخضرم خوان ماتا من علامة الجزاء، وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة عزز ماركوس راشفورد التقدم بالهدف الثاني قبل أن ينهي ميسون غرينوود الثلاثية في الوقت بدل الضائع.

وبذلك يكون مانشستر يونايتد قد حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد الخسارة أمام كريستال بالاس في البريمرليغ الأسبوع الماضي ويتأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة الكاراباو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية