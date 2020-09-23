سواريز على بُعد خطوة من الروخي بلانكوس

توصل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز إلى اتفاق مبدئي يقضي بانضمامه إلى أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الجاري بصورة مجانية قادما من برشلونة لمدة موسمين.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن محامي لويس سواريز ينهون إجراءات انتقال المهاجم إلى أتلتيكو مدريد بعد الاتفاق مع إدارة برشلونة لمغادرة اللاعب مجانا.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة سيدفع جزءا من راتب سواريز خلال الموسم الجاري لجعله يتقاضى نفس الأموال التي كان يحصل عليها مع النادي الكاتالوني.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن برشلونة سيتحصل على متغيرات تصل إلى 4 ملايين يورو من الروخي بلانكوس في حال وصول الأخير إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في النسختين المقبلتين من المسابقة.

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