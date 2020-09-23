إصابة نجم مانشستر سيتي غوندوغان بكورونا

تعرّض نجم مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان للإصابة بفيروس كورونا بحسب ما أعلنه النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي.

وذكر مانشستر سيتي أن اللاعب الألماني سيخضع للعزل في منزله لمدة عشرة أيام بناء على البروتوكول الذي وضعته رابطة الدوري بالاتفاق مع الحكومة البريطانية.

يشار إلى أن مانشستر سيتي كان قد استهل موسمه في الدوري الإنجليزي بفوزه على حساب وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب مولينيو.

واصطاد فيروس كورونا في الآونة الأخيرة العديد من لاعبي كرة القدم حول العالم وتسبب في ابتعادهم عن الملاعب لفترات طويلة.

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